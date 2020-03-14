إقرار أمريكي بسهولة إسقاط طائرة "ريبر"

ووفق موقع "ديفينز نيوز" قال ويل روبر، مسؤول القوات الجوية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن "القوات الجوية تبحث عن طائرة مسيرة جديدة يمكن استخدامها بدلا من طائرة MQ-9 Reaper".

ووصف روبر طائرة ريبر بالعظيمة، لكنه أشار إلى أن لم يعد بإمكانهم "أخذها إلى ميدان القتال" لأن إسقاطها أمر سهل.

وقد استفادت القوات الأمريكية الاستفادة الكبيرة من طائرات ريبر في الشرق الأوسط وأفغانستان، لكن لا يمكن أن تجدي هذه الطائرات نفعا في حروب المستقبل مع دول تملك وسائط الدفاع الجوي المتقدمة مثل روسيا والصين.