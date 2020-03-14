مانيلا تفرض حظر تجول وتغلق مراكز التسوق بعد وفاة 8 حالات بالكورونا

أعلن رؤساء البلديات الـ 16 للعاصمة الفلبينية مانيلا الكبرى حظر التجول ليلا، اليوم السبت، وحثوا مراكز التسوق على الإغلاق لمدة شهر في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما أعلنت الفلبين زيادة عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8 حالات.

وبحسب وكالة "رويترز"، صباح اليوم، السبت، أكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت، 3 حالات وفاة جديدة، من بينها مريض في جنوب الفلبين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8.

ورفع الرئيس رودريغو دوتيرتي، حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى أعلى مستوى، وأصدر إجراءات الحجر الصحي في العاصمة، التي يقطنها 12 مليون نسمة على الأقل.

وإذا جرى تنفيذ جميع الإجراءات في العاصمة الفلبينية، فستكون من بين الإجراءات الأكثر صرامة في آسيا، وتأتي في وقت تبذل فيه الدول الأوروبية والولايات المتحدة جهودا مضنية لاحتواء وباء عالمي (جائحة) قتل ما يربو على خمسة آلاف شخص في مختلف أرجاء العالم.

وأصدر الرئيس، يوم الخميس، قيودا على السفر البري والجوي من العاصمة وإليها ستدخل حيز التنفيذ في 15 مارس/آذار، ومدد إغلاق المدارس حتى 12 أبريل/نيسان.

وسجلت الفلبين حتى، أمس الجمعة، 64 حالة إصابة بفيروس كورونا.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الموافق لـ 11 مارس/آذار، فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا" (جائحة)، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".