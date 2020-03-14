ارتفاع المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 154 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 154 إصابة، بعد تشخيص حالات جديدة.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم، السبت، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل وصل إلى 154 حالة، من بينهم 3 إصابات وصفت بالخطيرة، و7 إصابات في حالة متوسطة و144 إصابة طفيفة.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه من بين الـ154 حالة، يوجد 17 حالة في طريقها للشفاء، و25 في بيوتهم، وتم خروج 4 بعد تماثلهم للشفاء.

התפשטות הקורונה בישראל: מניין הנדבקים עלה ל-154, בהם שלושה במצב קשה • @hen_zender ו-@10elilevi עם העדכון המלא >> https://t.co/CT8516EQTr pic.twitter.com/7yRlZcZUmI — חדשות 13 (@newsisrael13) March 14, 2020

وفي سياق متصل، أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، أمرا بإغلاق معظم المدارس في البلاد كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا، ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية طارئة.

وبحسب "رويترز"، قال نتنياهو في تصريحات "نحن نغير روتيننا الداخلي من أجل التعامل مع تهديد خارجي.. تهديد الفيروس".

ودعا نتنياهو إلى "وضع السياسة جانبا وتشكيل حكومة طوارئ وطنية" لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأشار نتنياهو إلى أن: " 60-70 في المئة من المواطنين سيصابون بالفيروس، وهدفنا الرئيسي هو تخفيف انتشار كورونا ونحن في سباق مع الوقت لإيجاد لقاح له".

وأضاف: "فيروس كورونا كارثة كبيرة جدًا ونتمنى أن نتخلص من الفيروس خلال شهور".