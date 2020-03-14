إيران تعلن ارتفاع إنتاجها من النفط بـ6 آلاف برميل يوميا بفضل منصة جديدة

أعلنت إيران زيادة إنتاجها من النفط بمقدار 6 آلاف برميل يوميا، بعد تركيب منصة "اس-1 "في حقل سلمان المشترك في ظل العقوبات التي تواجهها طهران.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية"إرنا"، فإن المدير التنفيذ لشركة النفط الإيرانية، على رضا سلمان زاده، قال "تم تركيب منصة إس-1 بنجاح مع رعاية أصول السلامة على الرغم من جميع التعقيدات".

وأضافت الوكالة أنه مع إطلاق منصة "اس 1" في حقل سلمان النفطي المشترك بين إيران الإمارات، الذي يقع جنوب جزيرة لافان أوائل العام الإيراني القادم، سيرتفع الإنتاج اليومي إلى حوالي 6 آلاف برميل.

يذكر أن تطوير حقول النفط والغاز المشتركة في البلاد كانت أحد أهم محاور وزير النفط بيجن زنكنه لتوليه وزارة النفط، وبناء على ذلك، فقد أدرج تطوير الحقول المختلفة من غرب كارون إلى حقل بارس الجنوبي على جدول الأعمال، وزاد إنتاج هذه الحقول بشكل كبير.

وأكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، في وقت سابق أن إيران وليبيا وفنزويلا، ستبقى، كما كانت، معفية من أي تخفيض لإنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".