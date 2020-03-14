الأمن الكازاخي يعتقل شخصا للاشتباه في تحضيره عمل إرهابي

أعلنت لجنة الأمن القومي الكازاخستاني، اليوم السبت، اعتقال شخص كان بحوزته قنبلتين اشتبه في تحضيره لهجوم إرهابي وسط مدينة ألما آتا.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للجنة الأمن القومي تم اعتقال المشتبه به والذي هو من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) يوم أمس الجمعة 13 آذار / مارس الجاري في ألما آتا التالمشتبه.

وجاء في البيان: "يشتبه في أن الشخص المعتقل كان يعد لهجوم إرهابي في أماكن مزدحمة خلال الاحتفالات بعيد النوروز".

الجدير بالذكر أن لجنة الأمن القومي في كازاخستان، كانت قد ألقت القبض على متطرفين في مدينة ألما آتا الشهر الماضي كانا يخططان لشن هجمات إرهابية في أماكن مزدحمة.