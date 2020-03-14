رسميا... منظمة الصحة العالمية تحذر من "الشيشة"

أطلقت منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي، تحذيرا من مخاطر شرب "الشيشة" كونها ناقل قوي لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المنظمة إلى قيام عدد من الدول بحظر توفير "الشيشة" داخل المقاهي، مثل العراق والأردن والكويت وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والسعودية وسوريا وتونس والإمارات (أبو ظبي وعجمان ودبي والشارقة)، وإيران وباكستان.

وأوضحت المنظمة أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفا في مقاومة الفيروس.

Tobacco use incl. waterpipe increases the risk of suffering from #COVID19.



🇮🇶IRQ🇯🇴JOR🇰🇼KWT🇴🇲OMN🇵🇸OPT🇶🇦QTR🇸🇦KSA🇸🇾SYR🇹🇳TUN🇦🇪UAE (AUH, AJM & DXB) ban waterpipe use in public to reduce risk of #COVID19 spread.🇮🇷IRN🇵🇰PAK🇦🇪(SHJ) have banned it long ago.



➡https://t.co/qXMxArhJSM pic.twitter.com/2c25yPQauJ — WHO EMRO (@WHOEMRO) March 14, 2020

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي (جائحة)".

وأتم "قلقون للغاية لسرعة تفشي وباء كوفيد 19 وعدم مكافحته بما يكفي، هناك 118000 إصابة بفيروس كورونا المستجد في 114 دولة ووفاة 4291 شخصا بالمرض".