اليونان تسجل حالتي وفاة جديدتين بكورونا وتوقف رحلات الطيران لإيطاليا

قالت اليونان، اليوم السبت، إنها ستعلق كل رحلات الطيران من وإلى إيطاليا بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى ثلاث.

وأعلنت وزارة الصحة إن المتوفيين رجلان عمر أحدهما 67 عاما والآخر 90 عاما وكانا يعانيان من مشاكل صحية خطيرة.

وسجلت اليونان 190 حالة إصابة مؤكدة بالكورونا حتى أواخر أمس الجمعة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأغلقت اليونان المدارس والحانات والمقاهي ومراكز التسوق، وكانت قد أوقفت بالفعل كل رحلات الطيران من وإلى شمال إيطاليا حتى 23 مارس/ آذار للتصدي لانتشار الفيروس.

وقالت، اليوم السبت، إنها ستمدد التعليق ليشمل كل الرحلات المتجهة إلى إيطاليا والقادمة منها. ولم توضح متى سيبدأ سريان الإجراء الجديد.