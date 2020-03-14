أفغانستان تغلق جميع المؤسسات التعليمية بسبب كورونا

القاهرة - سبوتنيك . وأعلنت أفغانستان، اليوم السبت، إغلاق كافة المؤسسات التعليمية على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن متحدث الرئاسة، صديق صديقي، عبر تويتر، أنه بناء على المقترح المشترك من جانب وزارات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والإعلام، والثقافة ورئاسة الجمهورية، سيتم إغلاق كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة.

وأوضحت وكالة "شمشاد"، نقلا عن بيان الرئاسة، أن الإغلاق سيسري حتى 18 من نيسان/أبريل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا.

وأكدت المنظمة الدولية أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.