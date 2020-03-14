بسبب "كورونا"... تركيا تعلن تعليق السفر مع 9 دول أوروبية

أعلنت السلطات التركية أنه اعتبارا من صباح اليوم السبت علقت السفر مع 9 دول أوروبية.

أصدر وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، تعميم أمس الجمعة، بتعليق السفر مع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والنمسا والنرويج والدنمارك والسويد وبلجيكا وهولندا، بسبب فيروس "كورونا"، وذلك في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار "كورونا"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وأرسل التعميم إلى جميع المؤسسات المعنية في تركيا، وينص على وقف السفر بشكل مؤقت من وإلى البلدان المذكورة اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

ويشمل التعميم مواطني تلك البلدان ومواطني البلدان الأخرى الذين تواجدوا فيها خلال 14 يوما الأخيرة.

ولن تفرض السلطات التركية قيودا على مواطني البلدان المحددة أثناء خروجهم من تركيا.

واتخذت تركيا قبل أيام قرارا مماثلا لوقف السفر من وإلى الصين وإيران والعراق وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أمس الجمعة ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في البلاد إلى 5 إثر تسجيل 3 حالات جديدة.