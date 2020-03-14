أبل تفتح متاجرها في الصين وتغلقها حول العالم بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة أبل، اليوم السبت، عن إغلاق كافة متاجرها الرسمية حول العالم (عدا الصين) وذلك لمدة أسبوعين للتخفيف من انتشار فيروس كورونا بين موظفيها وزبائنها.

وطلب المدير التنفيذي للشركة تيم كوك من الزبائن زيارة المتاجر الإلكترونية للشركة ومواقعها للحصول على الدعم الفني وشراء المنتجات والخدمات، كما نقل موقع "عالم التقنية".

وستستمر متاجر "أبل" حول العالم بالتوقف عن العمل وذلك حتى يوم 27 مارس/آذار الجاري، وأعلنت الشركة عن التزامها بالتبرع بمبلغ 15 مليون دولار للمساعدة في الجهود الدولية لمكافحة المرض.

قررت شركة "أبل" إعادة فتح جميع متاجر التجزئة الـ42 في الصين اعتبارا من اليوم، حسب ما أكده متحدث باسم الشركة لوكالتي "رويترز" و"بلومبيرغ"؛ في إشارة واضحة إلى سيطرة الصين على الجائحة العالمية التي سببها فيروس كورونا.

وسمحت أبل لموظفيها خارج الصين بالعمل عن بعد إن كان ذلك متاحا حسب مناصبهم الوظيفية، كما ستحرص على التنظيف والتعقيم الجيد لمواقع العمل.