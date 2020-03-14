في تطور مخيف... تسجيل 1500 حالة إصابة بكورنا في إسبانيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلنت إسبانيا تسجيل أكثر من 1500 حالة إصابة جديدة بفريوس كورونا خلال الـ 24 الساعىة الأخيرة ليرتفع العدد إلى 5753 حالة، وهو ثاني أعلى رقم في أوروبا بعد إيطاليا.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإنه من المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في اجتماع لمجلس الوزراء، مساء اليوم لإعلان حالة الطوارئ والإجراءات الجديدة المتوقع أن تحد من حركة الناس بعدما بلغ عدد الوفيات بسبب كورونا 136 حالة.

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وقالت يوم الجمعة إن الحكومة ستتبنى سلسلة من الإجراءات الاستثنائية من أجل "تعبئة جميع موارد الدولة لحماية صحة جميع مواطنيها بشكل أفضل".

وأضافت الوكالة أن منطقة مدريد الأكثر تأثراً بالوباء في البلاد مع قرابة ثلاثة آلاف إصابة، أعلنت منذ السبت إغلاق كل المتاجر والمحال غير الأساسية.

وازداد عدد الحالات في إسبانيا عشرة أضعاف منذ يوم الأحد، وتم إغلاق الحانات والمطاعم وجميع المؤسسات الرياضية والثقافية.