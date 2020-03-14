البيت الأبيض يجري فحوصات درجة الحرارة لأي شخص على اتصال بترامب

أعلن البيت الأبيض، يوم السبت، أنه يجري الآن فحوصات درجة الحرارة على أي شخص على اتصال وثيق مع الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس مايك بنس.

وقال جود ديري، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن هذه الخطوة تتخذ على سبيل الحذر، ردا على تفشي الفيروس، وذلك بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأجرى ترامب العديد من الاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا

وأعلن حالة الطوارئ، أمس الجمعة، وكذلك إغلاق المدارس وأماكن العمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وإلغاء الرحلات الجوية.

وأعلنت السفارة البرازيلية في واشنطن، في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه ثبتت إصابة القائم بالأعمال في البلاد، نيستور فورستر، الذي اجتمع ع ترامب، بفيروس كورنا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.