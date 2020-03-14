مستغلا أزمة كورونا... هل تمثل "حكومة الطوارئ" طوق النجاة لنتنياهو؟

بعد فشله في حصد أغلبية برلمانية داخل الكنيست، واقتراب على ما يبدو انتهاء مسيرته السياسية كرئيس للوزراء، يسعى بنيامين نتنياهو جاهدًا هذه الأيام لإيجاد حل ينهي أزمته السياسية وتعيده مجددًا لسدة الحكم.

نتنياهو الذي سيمثل للمحاكمة في 17 مارس/ آذار الجاري بعد رفض المحكمة الإسرائيلية طلب تأجيل محاكمته، دعا إلى "تشكيل حكومة طوارئ ووحدة وطنية بشكل فوري بسبب تفشي وباء كورونا".

مطالب نتنياهو طرحت تساؤلات بشأن إمكانية أن تنجح مراوغته في إبقائه بالسلطة، ووقف إجراءات محاكمته على تهم الفساد المنسوبة إليه، خاصة بعد إعلان بيني غانتس قبوله فكرة حكومة الطوارئ.

© Sputnik . Mikhail Korytov لمواجهة كورونا… إسرائيل تتقدم بطلب عاجل للهند

أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، أمرا بإغلاق معظم المدارس في البلاد كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا، ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية طارئة.

وبحسب "رويترز"، قال نتنياهو في تصريحات: "نحن نغير روتيننا الداخلي من أجل التعامل مع تهديد خارجي.. تهديد الفيروس".

ودعا نتنياهو إلى "وضع السياسة جانبا وتشكيل حكومة طوارئ وطنية" لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأشار نتنياهو إلى أن: "60-70 في المئة من المواطنين سيصابون بالفيروس، وهدفنا الرئيسي هو تخفيف انتشار كورونا ونحن في سباق مع الوقت لإيجاد لقاح له".

وأضاف: "فيروس كورونا كارثة كبيرة جدًا ونتمنى أن نتخلص من الفيروس خلال شهور".

غانتس والحكومة الجديدة

منصور دهامشة، وكيل القائمة العربية المشتركة قال إن "الخطة التي يسعى إليها رئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو بشأن تشكيل حكومة طوارئ للهروب من المحاكمة أو لتوليه المنصب مجددًا من الصعب تنفيذها".

وأضاف في تصريحات لـ" سبوتنيك "، أنه "من المستحيل أن يشكل نتنياهو هذه الحكومة، حيث أنه لا يملك الأغلبية البرلمانية التي تؤهله لهذه الخطوة".

وأكد أن "نتنياهو سيتراجع عن سلطاته، وذلك بعد فشله في تشكيل أي حكومة، وبيني غانتس أعلن اليوم أن لديه الأغلبية لتشكيل الحكومة"، مشيرًا إلى أن "حكومة الطوارئ مثلها مثل الحكومة العادية تستلزم الحصول على الأغلبية، ونتنياهو لا يملك هذه الورقة".

خطة ناجحة

من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسي في جامعتي الأقصى والقدس، والقيادي في حركة فتح، إن "حالة الرعب التي نشرها نتنياهو وحكومته الانتقالية، تؤكد أن نتنياهو وجد في انتشار فيروس كورنا ضالته".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الفيروس أعطى نتيناهو طوق النجاة، في فترة هي الأصعب في حياته، حيث من المقرر أن يصوت الكنيست في 16 مارس الجاري على قرار سيتقدم به حزبي أزرق أبيض وإسرائيل بيتنا يمنع بموجبه أي عضو كنيست متهم بقضايا فساد من تشكيل الحكومة".

وأكد أن "القرار يستهدف بشكل مباشر نتنياهو لعدم ترشحه مجددًا، خاصة أنه سيمثل يوم 17 من شهر مارس الجاري أمام القضاء، للتحقيق معه في قضايا الفساد التي نسبت إليه في الفترة الأخيرة".

وتابع: "خطوة الطوارئ التي أعلنها نتنياهو والتي ستشمل خلال أيام منع أي تجمع وبالتالي إلغاء جلسة الكنيست وقد يعطل بهذه الحجة أيضا عمل القضاء، وسيستغل بشكل كبير حالة الطوارئ لإقناع خصومة لتشكيل حكومة طوارئ وطنية لمواجهة هذا الوباء".

وأكمل: "وهذا ما جعل بني غانتس يعلن قبوله المبدئي بهذه المبادرة حتى لا يتهم أمام الجمهور الإسرائيلي بأن قدم مصالحه ومصالح حزبه على المصلحة الوطنية ".

وعن إمكانية نجاح نتيناهو بهذه الطريقة الهرب من المحاكمة، قال: "الشكل الذي ظهر به نتنياهو المخادع أمام الإعلام وعليه علامات البرد تعطي دلالة لما يخطط له، وهو يقترب من تحقيق هدف من خلال هذه الأزمة والاحتراف في إدارتها".

نتنياهو وغانتس

وأعلن رئيس تحالف "أزرق-أبيض" في إسرائيل بيني غانتس، أنه اقترح على رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، لكنه لم يتلق بعد أي رد جدي منه.

وشدد غانتس، عبر صفحته في "فيسبوك" أمس الجمعة، على أن إسرائيل تحتاج إلى حكومة طوارئ شاملة على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في أراضيها، معربا عن رغبة "أزرق-أبيض" في الانضمام إلى جهود محاربة الوباء وعن دعمه لمساعي الحكومة في هذا المجال مهما كانت الظروف السياسية.

ووجه غانتس انتقادات إلى نتنياهو الذي دعا "أزرق-أبيض" مؤخرا في تصريحات صحفية إلى تشكيل حكومة وحدة طوارئ.

وأوضح غانتس أنه، في اجتماع عقده مع نتنياهو بعد هذه الدعوة، اقترح على رئيس حكومة تصريف الأعمال إطلاق مفاوضات بين "أزرق-أبيض" وحزب نتنياهو "الليكود" بغية تشكيل هذه الحكومة في القريب العاجل، لكنه لم يتلق بعد أي رد جدي على هذه المبادرة ولا يزال ينتظر.

ولا تزال مسألة مشاركة القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية في الحكومة المستقبلية نقطة الخلاف الرئيسة بين نتنياهو وغانتس، حيث شدد نتنياهو على رفضه لهذه الفكرة، واصفا القائمة المشتركة بـ"داعمي الإرهاب"،. من جانبه، يطالب غانتس بأن تضم الحكومة المستقبلية جميع القوى المتمثلة في الكنيست.

انتخابات أخيرة

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، سابقا، النتائج النهائية لانتخابات "الكنيست" التي جرت في الثاني من الشهر الجاري.

وجاءت النتائج متطابقة بالكامل مع النتائج الأولية التي أظهرت تقدم حزب "الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحصوله على 36 مقعدا على حزب "أزرق أبيض" الوسطي برئاسة بيني غانتس الذي حصل على 33 مقعدا.

وبحسب النتائج فإنه لا فرصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة حيث حصلت كتلة اليمين على 58 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120.

وبالمقابل، فإن جانتس يحظى بفرصة لتشكيل حكومة في حال وافقت الأحزاب العربية على دعمه من خارج الحكومة، عبر الكنيست.

وحصلت الأحزاب العربية الممثلة بالقائمة المشتركة على 15 مقعدا بالكنيست.

كما حصل "الليكود" اليميني على 36 مقعدا، و"أزرق أبيض"الوسطي 33، والقائمة المشتركة 15، و"شاس" اليميني 9، و"إسرائيل بيتنا" اليميني 7، و"يهودوت هتوراه" اليميني 7، و"العمل-جيشر-ميرتس" الوسطي 7، و"يمينا" اليميني 6 مقاعد.

وأعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريغلين أنه سيجري مشاورات الأحد، مع الأحزاب الفائزة بالانتخابات لتحديد هوية المكلف بتشكيل الحكومة.