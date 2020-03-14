نتنياهو على خلفية انتشار "كورونا": سنضطر إلى تبني طريقة حياة جديدة

أعلن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، عددا من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال في خطاب لتناول تفشي المرض في إسرائيل "سنضطر إلى تبني طريقة حياة جديدة، ونتعهد بمواصلة ضمان الخدمات الأساسية للاقتصاد بأكمله".

وأعلن نتنياهو أنه "سيتم إيقاف كل ما يمت للثقافة الترفيهية بما في ذلك المقاهي والمطاعم ودور الترفيه اعتبارا من الأحد لمكافحة فيروس كورونا ".

وأضاف نتنياهو: "البنوك والأسواق والخدمات الأساسية ستعمل بشكل طبيعي".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، صباح اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 154 إصابة، بعد تشخيص حالات جديدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا.

وأكدت المنظمة الدولية أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.