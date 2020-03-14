تركيا تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكتب قوجا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "إذا عدت من العمرة، فإننا نحثك على اتباع قاعدة الـ 14 يوما".
وأضاف "ظهرت نتيجة فحص المواطن الذي عاد في الأسبوع الماضي على أنه إيجابي".
وتابع "نحن قلقون بشأن حالات إصابة جديدة".
وختم "الفحص الطبي لا يعني عدم وجود خطر".
UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020
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