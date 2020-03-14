تركيا تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، اليوم السبت، إن الفحوص أكدت إصابة جديدة بفيروس كورونا لتركي عائد من العمرة، وذلك بعدما أعلنت أنقرة عن سلسلة إجراءات لكبح انتشار الفيروس.

وكتب قوجا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "إذا عدت من العمرة، فإننا نحثك على اتباع قاعدة الـ 14 يوما".

وأضاف "ظهرت نتيجة فحص المواطن الذي عاد في الأسبوع الماضي على أنه إيجابي".

وتابع "نحن قلقون بشأن حالات إصابة جديدة".

وختم "الفحص الطبي لا يعني عدم وجود خطر".

UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020

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يتبع...