رئيس الوزراء الإسباني: مكافحة كورونا تؤثر على الاقتصاد بشدة

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، السبت، إن مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، ستؤثر بشدة على الاقتصاد في البلاد.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى قوله إن حكومته ستفعل كل ما في وسعها للتخفيف من تأثير أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي يسبب مرض "كوفيد - 19"، بعدما تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وصلت إلى 141 دولة.

وأضافت: "بينما كان يعلن مجموعة من الإجراءات لمواجهة انتشار الفيروس، قال سانتشيث: علينا جميعا الاتحاد في مواجهة كورونا"، مشيرا إلى أن من بين الإجراءات التي يتم اتخاذها، تقليل عدد رحلات القطارات ذات المسافات المتوسطة، بينما لم يشر إلى رحلات الطيران التي تناولها مشروع قرار وزاري سابق.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 153 ألف و523 شخصا، توفي منهم 5789 شخصا، فيما شفي حتى الآن 72587 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر في 141 دولة حول العالم، بينها إسبانيا، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 6391 مصابا، بينهم 195 حالة وفاة، بينما تعافى 517 شخصا.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و976 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 193 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 65 ألفا و655 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".