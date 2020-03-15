بولندا تغلق جميع الحدود بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة الداخلية البولندية أن قرار الحكومة البولندية بإغلاق جميع حدود الدولة ومنع الأجانب من دخول البلاد بدأ بالتنفيذ. وهذا يهدف إلى مكافحة انتشار نوع جديد من الفيروس التاجي، بدأ التنفيذ في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت موسكو). يجري إدخال تغييرات على إجراءات عبور الحدود للتصدي لانتشار فيروس SARS-CoV-2. إن الأمر يتعلق بتجنب دخول الأشخاص الذين قد يشكلون تهديدًا خطيرًا للصحة العامة إلى الأراضي البولندية.

سيعمل القرار حتى 24 مارس /أذار، لكن سلطات الجمهورية درست على الفور إمكانية تمديده لمدة 20 يومًا، ثم لمدة شهر، اعتمادًا على تطور الوضع الوبائي.

ووفقاً لرئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي، فإن هذا إجراء وقائي ضروري ومدروس جيدًا، حيث لا تريد السلطات السماح بانتشار المرض بشكل كبير، كما حدث في بعض الدول المجاورة.

وقالت وزارة الداخلية البولندية في بيان "أدخلت تغييرات على إجراءات عبور الحدود من أجل التصدي لانتشار فيروس SARS-CoV-2. يتعلق الأمر بتجنب دخول الأشخاص الذين قد يشكلون تهديدا خطيرا للصحة العامة إلى الأراضي البولندية."

كما أوضحت وزارة الداخلية والإدارة البولندية، من الآن فصاعدًا، يمكن لمواطني البلد فقط، والأجانب الذين هم أزواج وأبناء مواطنين بولنديين أو تحت وصايتهم والأجانب الذين يحملون "بطاقة بولندية" (تصريح إقامة مؤقتة أو دائمة، تصريح عمل، ممثلين عن السلك الدبلوماسي وأفراد أسرهم، وكذلك سائقي وسائل النقل المخصصة لنقل البضائع) أن يعبروا الحدود.

في الوقت نفسه ، توقفت جميع رحلات السكك الحديدية والجوية مع بولندا من منتصف الليل، باستثناء الرحلات المستأجرة العائدة إلى الجمهورية وعلى متنها البولنديين. من الممكن الآن الدخول إلى البلاد فقط بالحافلة أو السيارة. عند عبور الحدود، سيتعين على الجميع ملء استبيان، والإبلاغ عن مكان إقامتهم والذهاب إلى الحجر الصحي في المنزل لمدة 14 يومًا، ومن ينتهكه سيدفع غرامة تصل إلى 5 آلاف زلوتي (1300 دولار).

من هذه اللحظة، ينطبق منع مغادرة المنزل على كل من يدخل بولندا وأفراد عائلته. لا يسمح بالذهاب للتسوق والتنزه مع الكلب. توصي الحكومة البولندية بتوصية الأصدقاء أو الاستعانة بخدمات شركات توصيل الطعام.

عند المغادرة من بولندا لن تكون هناك صعوبات. ومع ذلك، عند العودة، ينبغي للمرء أن يقضي أسبوعين في الحجر الصحي.