أفغانستان تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 16

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع الإجمالي إلى 16 حالة.

القاهرة-سبوتنيك.قال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة في أفغانستان وحيد الله ميار، في تصريحات نقلتها قناة "طلوع نيوز"، اليوم الأحد "تسجيل 5 إصابات جديدة في أفغانستان".

وكانت السلطات الأفغانية، أعلنت أمس السبت، إغلاق كافة المؤسسات التعليمية على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، عبر تويتر، أنه بناء على المقترح المشترك من جانب وزارات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والإعلام، والثقافة ورئاسة الجمهورية، سيتم إغلاق كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة".

وأوضحت وكالة "شمشاد"، نقلا عن بيان الرئاسة، أن الإغلاق سيسري حتى 18 من نيسان/أبريل.

وذكر مستشار الرئيس الأفغاني، وحيد عمر، عبر (تويتر)، أن القرارات الرئاسية تتضمن مطالبة المواطنين بتجنب المناسبات والتجمعات التي تضم عددا كبيرا من الحاضرين لمنع تفشي الفيروس.

فيما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن بيان للرئيس أشرف غني أن الحالات القليلة التي تم اكتشافها في البلاد "تجبرنا على الانتباه الجاد للإجراءات الاحترازية".

وسجلت أفغانستان إلى الآن 11 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار/مارس الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.