النتيجة في 3 ساعات... اختبار جديد للكشف عن كورونا

حصلت شركة "روشي هولندغ إيه جي" على موافقة عاجلة من الحكومة الأمريكية لإجراء اختبار آلي جديد للكشف عن فيروس كورونا.

فبحسب الشركة فإن جهازها الجديد سيساعد في رصد الإصابة بفيروس كورونا قبل بدء ظهور أعراضه، وتسريع القدرة على اختبار المرض بنحو 10 مرات.

وأوضحت الشركة بوجود نسختين من الاختبار الأولى هي 8800، وتقوم على إجراء تحاليل لنحو 4128 شخصا يوميا، على أن تقوم بإعطاء نتائج الفحوصات خلال 3 ساعات.

بينما النسخة الثانية المعروفة بـ6800، تشمل تحاليل لـ1440 شخصا يوميا.

وبحسب موقع "Fortune" الأمريكي، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أعطت "إذنا باستخدام طارئ" للاختبار الجديد، والذي يعتبر متاح في أوروبا وللدول التي تقبل علامة "CE" للأجهزة الطبية.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 2726، بينهم 54 حالة وفاة، وتعافي 12 شخصا.