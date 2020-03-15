الفاتيكان: احتفالات عيد الفصح دون مصلين بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلن الفاتيكان، صباح اليوم الأحد 15 مارس/آذار، أن احتفالات عيد الفصح، ستتم دون مصلين، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الفاتيكان تأكيده أن احتفالات عيد الفصح ستقام هذا العام دون مصلين بسبب فيروس كورونا.

وقالت المقاطعة البابوية في بيانها: "بسبب حالة الطوارئ الصحية العامة العالمية الحالية، ستقام جميع الاحتفالات الدينية في الأسبوع المقدس، دون حضور مادي للمؤمنين".

وكان الفاتيكان، قد أعلن أن ميدان القديس بطرس وكاتدرائية القديس بطرس قد أغلقا أمام السياح والمجموعات المصحوبة بمرشدين بسبب فيروس كورونا، لكن المسيحيين يمكنهم دخول الكنيسة للصلاة.

وذكر بيان أن الفاتيكان سيغلق أيضا مكتب البريد الخاص به في الساحة، والذي يجذب العديد من السياح، بالإضافة إلى متجر الكتب وخدمة الصور.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الموافق لـ 11 آذار/مارس، فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".