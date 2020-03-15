تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في إيران بسبب كورونا

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس علي كدخدايي، تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في إيران، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكتب كدخدايي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد، "بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مكافحة فيروس كورونا اقترح وزير الداخلية تغيير وقت الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، ونحن في مجلس صيانة الدستور وافقنا على ذلك".

با توجه به شرائط کشور در مقابله با ویروس منحوس کرونا وزیر محترم کشور پیشنهاد تغییر زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس را از ۲۹ فروردین به شهریور سال آینده داشت.

از دو تاریخ۲۱ و ۲۸ پیشنهاد شده، شورای نگهبان با تاریخ ۲۱ شهریور برای برگزاری مرحله دوم انتخابات موافقت نمود. — عباسعلی کدخدایی (@Kadkhodaee_ir) March 15, 2020

​وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت، أمس السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 611 شخصا، وبلوغ عدد الإصابات 12729 شخصا.

وتحتل إيران المرتبة الثالثة من حيث الإصابات والوفيات على الصعيد العالمي، بحسب موقع الصحة العالمية، بعد الصين وإيطاليا.

وأعلنت إيران، الخميس، أنها طلبت من صندوق النقد الدولي دعما ماليا قدره 5 مليارات دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وقال رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي على حسابه الشخصي بموقع انستغرام "في الأسبوع الماضي أرسلت طلبا إلى رئيس صندوق النقد الدولي لاستخدام حق إيران باقتراض 5 مليارات دولار بشكل سريع وذلك لمساعدتنا في التخفيف من الآثار السلبية التي ترتبت على اقتصادنا بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد".

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أعلنت في الخامس من مارس/ آذار الجاري عن رصد مساعدات بقيمة 50 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد حول العالم.