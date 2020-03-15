تايلاند تعلن 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند، صباح اليوم الأحد 15 مارس/آذار، 32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد.

وأعلن مسؤولون في تايلاند، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي الاصابات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 114 شخصا.

وتعد هذه أكبر قفزة يومية في الحالات في تايلاند، التي كانت واحدة من أوائل الدول التي أبلغت عن إصابات بالفيروس بعد الصين.

​ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الموافق لـ 11 آذار/مارس، فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".