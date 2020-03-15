هل ينجح نتنياهو في تشكيل حكومة موحدة أم طوارئ؟

دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "الليكود"، منافسه، الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، لتشكيل حكومة وحدة أو حكومة طوارئ.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم، الأحد، بأن حزب الليكود دعا الأحزاب الإسرائيلية إلى الانضمام إلى حكومة وحدة التي يسعى لتشكيلها في ضوء أزمة فيروس "كورونا" الجديد.

وذكرت القناة أن الظروف التي تمر بإسرائيل تستدعي إجراء أو تشكيل حكومة طوارئ، خاصة في ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 200 حالة.

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وأوردت القناة العبرية أن حكومة وحدة بقيادة حزب "الليكود" الحاكم، تعني تولي نتنياهو رئاسة الوزراء في العامين الأوليين، في حين يتولى الجنرال غانتس العامين التاليين.

ونقلت القناة على لسان نتنياهو: "في حكومة الوحدة هذه، سأستمر في العمل كرئيس للوزراء خلال العامين المقبلين، ثم سيعمل بيني غانتس كرئيس للوزراء مع نفس الوزراء ونفس قواعد الحكومة.

وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال: "في غضون عامين، سيتولى غانتس منصب رئيس الوزراء وستعمل الحكومة أربع سنوات".

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(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/4tTSi7DPzq — חדשות 13 (@newsisrael13) March 15, 2020

ونوه نتنياهو إلى أنه في حال رفض تشكيل حكومة وحدة، برئاسته، فإنه ما من حل سوى إقامة حكومة طوارئ لمدة 6 أشهر فقط.

يشار إلى أنه أجريت الانتخابات البرلمانية للكنيست الـ23، في الثاني من الشهر الجاري، وحصل حزب "الليكود" الحاكم، بقيادة نتنياهو، على 36 مقعدا، في حين جاء حزب "أزرق أبيض"، بزعامة غانتس، في المرتبة الثانية بحصوله على 33 مقعدا فقط.