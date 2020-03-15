القوات الإيرانية تتحرك للتصدي لهجمات تقول إنها ناجمة عن تفشي "كورونا"

أطلق الجيش الايراني، اليوم الأحد، مناورة "منع ورصد تفشي كورونا"، للتصدي لما وصفها "هجمات بيولوجية"، مشيرا إلى احتمال أن يكون تفشي فيروس كورونا ناجما عن هجوم بيولوجي أمريكي.

وحسب وكالة "مهر" الإيرانية "أطلق الجيش الإيراني صباح اليوم مناورة "منع ورصد تفشي كورونا" تحت إشراف وقيادة مقر الدفاع البيولوجي التابع للجيش"، مؤكدة أن "هذه المناورات تقام بقيادة مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري وتقوم بها القوة البرية بالقيادة الميدانية لقائد هذه القوة العميد كيومرث حيدري".

وكان القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي أعلن عن مناورة للدفاع البيولوجي تتضمن إنشاء 300 مركز علاجي وصحي في أنحاء البلاد للكشف عن حالات الإصابة بكورونا واتخاذ الإجراءات لمكافحته.

يأتي ذلك على خلفية توجيه من المرشد الإيراني علي خامنئي للقوات المسلحة بشأن تأسيس مقر طبي وعلاجي لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره، كما أوعز المرشد الإيراني إلى رئيس هيئة الأركان المسلحة اللواء محمد باقري، بضرورة تنظيم الخدمات الحالية في مواجهة كورونا على شكل مقار صحية وعلاجية، وذلك لمنع انتشار الفيروس بشكل أوسع.