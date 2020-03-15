قطر ترسل الحزمة الأولى من مساعداتها العاجلة إلى إيران

أعلنت قطر، مساء أمس السبت، عن إرسالها الحزمة الأولى من المساعدات الطبية العاجلة إلى إيران لمساعدتها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكد صندوق قطر للتنمية، "تقديمه هذا الدعم الإنساني بالتعاون مع وزارة الصحة تنفيذا لتوجيهات الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني"، مشيرا إلى أن "الحزمة الأولى من المساعدات تضم حوالي ستة أطنان من المعدات والمستلزمات الطبية، بما في ذلك الكمامات والمعقمات والمطهرات الطبية".

— Qatar Fund For Development (@qatar_fund) March 14, 2020

— Qatar Fund For Development (@qatar_fund) March 14, 2020

​وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الجمعة الماضي، توجيها بشأن إيران، ووجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى إيران، نظرا لتفشي فيروس "كورونا" المستجد هناك.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت، أمس السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 611 شخصا، وبلوغ عدد الإصابات 12729 شخصا. وتحتل إيران المرتبة الثالثة من حيث الإصابات والوفيات على الصعيد العالمي، بحسب موقع الصحة العالمية، بعد الصين وإيطاليا.