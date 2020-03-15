روحاني يكشف حقيقة فرض حجر صحي على العاصمة طهران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إن حكومته "لا تنوي فرض حجر صحي على طهران أو أي مدينة إيرانية أخرى، وأن ما يقال عن ذلك مجرد شائعات".

ونفى روحاني، عقب جلسة مشتركة للجنة الاقتصادية الحكومية وممثلين عن الناشطين الاقتصاديين ورجال الأعمال، وجود أي نوع من الحجر الصحي الآن، ولا أيام عيد النوروز التي تبدأ الأسبوع القادم، وأن الخدمات تقدم للمواطنين كالمعتاد"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأكد أن "جميع المواطنين أحرار في مواصلة أعمالهم التجارية واليومية، وأنه لا يحق لحكام الأقاليم فرض أي قيود داخل الأقاليم والمحافظات من دون موافقة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في طهران".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "الحكومة تسعى لتقديم خدماتها بحيث يبقى المواطنون في منازلهم، وأنه سيتم تقديم مساعدات مالية للعائلات التي تأثرت اقتصاديا بفيروس كورونا"، وقال: "سنقدم مساعدات مالية ما بين 13 دولارا إلى 40 دولارا لنحو 3 ملايين مواطن على أربع دفعات".

وكان روحاني دعا أمس السبت، إلى إجراءات إقليمية ودولية مشتركة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه الأزمة وحدها.

وأعلنت إيران، أمس السبت، تسجيل 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 611 شخصا، فيما قفز عدد الإصابات إلى 12729 شخصا، لتحتل إيران المرتبة الثالثة من حيث الإصابات والوفيات على الصعيد العالمي، بحسب مواقع الصحة العلمية، بعد الصين وإيطاليا.