أوزبكستان تعلن إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال وتعلق الرحلات الجوية بسبب كورونا

وقال ممثل غرفية العمليات: "صدر قرار اللجنة المختصة بإعلان الحجر الصحي في جميع المدارس، ورياض الأطفال، وسيتم إغلاقها لمدة 3 أسابيع".

وأضاف في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "منذ 16 مارس/آذار أغلقت أوزبكستان روابط جوية وطرق مع دول أخرى، وتم تخصيص ثلاثة أيام لبحث إغلاق خطوط السكك الحديدية".

وكانت وزارة الصحة في أوزبكستان قد أعلنت، اليوم الأحد، تسجيل أول إصابة بالوباء العالمي فيروس كورونا المستجد لمواطن أوزبيكي عائد من فرنسا.

ووفقا للوزارة قامت السلطات بتحديد دائرة الأشخاص الذين تواصلوا مع الشخص المصاب، ووضع قائمة تضم 48 راكبًا وتسعة من أفراد من طاقم رحلة الخطوط الجوية الأوزبكية التي كانت متوجهة من باريس إلى طشقند في 11 آذار / مارس والذين كان المصاب على متنها.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.