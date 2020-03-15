ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 724 بعد تسجيل 113 حالة جديدة

أعلنت إيران، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 724، بعد تسجيل 113 حالة جديدة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي، "ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 13938بعد تسجيل 1209 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".

وأشار المتحدث إلى "ارتفاع عدد الوفيات إلى 724بعد تسجيل 113 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتعافي 4590 من الفيروس"، وذلك بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

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يذكر أن إيران تحتل المرتبة الثالثة من حيث الإصابات والوفيات على الصعيد العالمي، بحسب موقع الصحة العالمية، بعد الصين وإيطاليا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.