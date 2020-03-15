 هل يشارك الموساد في مواجهة "كورونا" في إسرائيل؟

في إطار الجهود التي تبذلها إسرائيل لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، أكدت قناة عبرية أن جهاز "الموساد" يشارك فعليا في هذه الجهود المكثفة.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس، السبت، بأن جهات أمنية إسرائيلية تشارك بما في ذلك جهاز "الموساد"، في الجهود التي تبذلها الحكومة، للحصول على معدات طبية لفيروس كورونا المستجد.

ونوهت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت لها بنشر هذا التقرير، بدعوى أن هذه الخطوة تأتي في ظل نقص آلاف المعدات الطبية في إسرائيل، نتيجة لتفشي كورونا.

נתניהו פנה לר"מ הודו: תן אישור חריג לייצוא מסכות לישראל • @BarakRavid עם הפרטים המלאים >> https://t.co/rTkThIUEss pic.twitter.com/fumFeTvOAa — חדשות 13 (@newsisrael13) March 13, 2020

وفي سياق متصل، ذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء أول أمس الجمعة، أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، هاتف نظيره الهندي، ناريندرا مودي، بطلب استغاثة عاجلة لتوريد مواد طبية وأقنعة واقية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد في إسرائيل.

وأفادت القناة بأن نتنياهو يعلم أن الهند قررت منع تصدير الأقنعة الواقية والمواد الطبية للخارج، ولكن نتنياهو تقدم بطلب شخصي لنظيره مودي، لاستثناء بلاده من هذا القرار.

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني عن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، إيتمار غروتو، أن الهند وافقت بالفعل على الطلب الإسرائيلي، مؤكدا أن أغلب المواد الخام الطبية والدوائية يتم تصديرها من الهند، منوهة إلى أن الهند تضم أكبر شركة حول العالم لتصنيع الأقنعة الواقية.

משרד הבריאות: בישראל יש 200 חולי קורונה מאומתים https://t.co/6IhHFTyxmo pic.twitter.com/qceOEWEwJa — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) March 15, 2020

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 200 حالة.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم، الأحد، بأنه من بين الحالات الجديدة 7 حالات من عائلة واحدة، وبأن 178 من المصابين هم في وضع صحي جيد، و11 بحالة متوسطة، في حين بقيت حالتين في حالة خطيرة.