إيران: ثاني أكبر مدينة في البلاد تقترب من "الوباء العام"

همشهریان عزیز، سلام ‌ از روز اول معتقد بودم برای مقابله با #کرونا مردم باید جدی باشند، دولت تصمیم صحیح بگیره و ما هم به عنوان مدیریت شهری هر کاری از دستمون ساخته باشه رو انجام بدیم. متاسفانه امروز اوضاع در #مشهد حادتر و نگران کننده شده و متاسفانه خیلی از اون چیزهای بدی که پیش بینی کرده بودیم داره اتفاق میفته. هنوز معتقدم همین سه گروه با تقسیم وظیفه می تونیم از بحران خارج بشیم. در قسمت مدیریت شهری، لایحه‌ای رو به شورا فرستادم و درخواست کردم تا اطلاع ثانوی، بسیاری از اقداماتمون متوقف بشه تا سریعتر به سمت خودقرنطینگی خانگی بریم. شورا هم توقف فعالیت قطار شهری و اتوبوسرانی رو خواستار شده. یکی از انتقاداتی که در هفته گذشته باهاش مواجه بودیم، فعالیت کارگران خدوم فضای سبز، عمران و رنگ آمیزی در شهر بود واقعیتش وقتی کارگر روزمزدی به مزد روزش محتاجه و خط بازیافت یا تفکیک پسماند رو برای جلوگیری از شیوع تعطیل میکنیم باید یک کار کم خطرتر مثل رنگ آمیزی جدول بهش بدیم و نمیتونیم رهاش کنیم. با این ضرورت ما در پروژه‌های عمرانی و استقبال از بهار اونها رو به کار گرفتیم و تلاش کردیم تا با رعایت نکات بهداشتی، هم از اون ها #حمایت کرده باشیم و هم فضای شهر رو برای روحیه دادن به شهروندان آماده کنیم. اما الان اوضاع نگران کننده تر از این حرفهاست.اگر شورای محترم فردا موافقت کنه تا پرداختی حمایتی به اونها (خصوصاً کارگران روزمزد) داشته باشیم، تمام این فعالیتها رو از یکشنبه #تعطیل میکنیم تا نگرانی همشهریان کمتر و مدت بیکاری اونها هم جبران بشه. در این صورت میشه تمهیداتی برای دورکاری همکارانمون در مناطق، ستاد و سازمانها درنظر گرفت که نگرانی های اونها هم کمتر بشه. بخشودگی عوارض کسب و پیشه در سه ماهه اول٩٩، تخفیف پنجاه درصدی اجاره واحدهای تحت تملک شهرداری در مدت مذکور، همراهی برای کاهش زیان شرکتهای تبلیغاتی که از رکود شدید بیلبوردها متضرر شده اند، اعطای مهلت درپرداخت بدهی های تقسیط شده مردم به شهرداری، معافیت تاکسیها از پرداخت آبونمان برای چهارماه و ...از مفاد لایحه حمایتی است که امیدوارم شورا فردا تصویب کند. از طرف دیگه یادمون باشه این مفاد هم اگر تصویب بشوند و ما خودمون رعایت نکنیم، زنجیره انتقال ویروس ادامه دار بوده و در حال حاضر چاره فقط #خود_قرنطینگی هست که باید رعایت کنیم تا بتونیم به سیر صعودی ابتلا در شهر پایان بدیم. متأسفانه باید بگم اصلا متناسب با خطری که هممون رو تهدید میکنه مسئولیت پذیر نبودیم. باور دارم هفته آینده سرنوشت ساز ترین هفته برای مشهد و مردمش هست. #آژیر_قرمز #مشهد_علیه_کرونا