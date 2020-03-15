ماليزيا تسجل 190 حالة كورونا جديدة أغلبها مرتبطة بتجمع ديني في مسجد

أعلنت ماليزيا، اليوم الأحد، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أغلبها مرتبط بتجمع ديني أقيم في مسجد وحضره أكثر من عشرة آلآف شخص من عدة دول.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد زاد بذلك إلى 428 حالة، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

وأضافت أن كل من شاركوا في الحدث وكل من يخالطونهم عن قرب سيخضعون لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوما.

وقالت السلطات الصحية في ماليزيا إن نحو 16 ألفا حضروا التجمع الديني الذي أقيم في مسجد قرب العاصمة كوالالمبور في الفترة من 27 فبراير/ شباط وحتى الأول من مارس/ آذار وكان نحو 14500 منهم من مواطني البلاد.

وذكر رئيس الوزراء، محيي الدين ياسين، يوم الجمعة، إن البلاد تواجه "موجة ثانية" من العدوى وحذر من تأثير انتشار المرض على النمو الاقتصادي.

وفي بروناي المجاورة ربطت السلطات بين 38 حالة من أصل 40 وبين ذلك التجمع الديني في ماليزيا وذلك حتى أمس السبت.

كما أعلنت سنغافورة عن بعض الحالات لديها المرتبطة بذات التجمع.