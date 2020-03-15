الدفاع التركية: تسيير أول دورية مشتركة مع روسيا في إدلب بحسب اتفاق موسكو

أعلنت أنقرة، اليوم الأحد، تسيير أول دورية مشتركة في محافظة إدلب، شمال غرب سوريا، مع الجانب الروسي لضمان وقف إطلاق النار المتفق عليه في موسكو.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر" إن "القوات التركية والروسية سيرتا الدورية المشتركة الأولى على طريق إم 4 بمحافظة إدلب شمال سوريا في إطار اتفاق موسكو".

Within the framework of the Moscow agreement, the 1st joint Turkish-Russian land patrol on the M4 highway has been completed with the contribution of air and land assets.https://t.co/WpEhozMFj9 pic.twitter.com/mQYKvxIYWG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 15, 2020

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في وقت سابق، توقيع نص اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، مع الوفد الروسي.

وفي تصريح صحفي للوزير التركي نقلته "الأناضول" أشار أكار إلى أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ، وأن أولى خطواته هي تنظيم دورية مشتركة روسية تركية على طريق "إم 4" بتاريخ 15 مارس/ آذار الجاري.

ونوه أكار إلى أن الدوريات المشتركة على طريق "إم 4" مع الجانب الروسي ستساهم في وقف دائم لإطلاق النار.

وبين أكار أن المحادثات بين الجانبين الروسي والتركي كانت إيجابية واستمرت لأبعة أيام، وفق الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان الروسي والتركي في الخامس من مارس/ أذار الماضي.

وأشار أكار إلى أنه سيتم إنشاء مراكز تنسيق مشتركة مع روسيا، ليتم من خلالها إدارة العمليات المشتركة في إدلب.