هكذا يجب غسل الأيدي لمنع إصابتك بعدوى "كورونا"... فيديو

نشر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، فيديو قصيرا شرح من خلاله خطوات غسل الأيدي الفعال.

وشدد تيدروس أدهانوم، خلال الفيديو، على ضرورة وضع ما يكفي من الصابون، وفرك اليدين وبين الأصابع وتنظيف تحت الأظافر، موضحا أنه "بعد غسل اليدين جيدا، يقتضي تنشيفها بمحرمة، وغلق صنبور الماء بالمحرمة أيضا".

وناشد العالم، خوض هذا التحدي، بحسب تعبيره، من أجل نشر الوعي حول أهمية غسل اليدين، وبالطريق السليمة.

There are simple things we each must do to protect ourselves from #COVID19, including 👐 washing with 🧼 & 💦 or alcohol-based rub. WHO is launching the #SafeHands Challenge to promote the power of clean 👐 to fight #coronavirus. Join the challenge & share your 👐 washing video! pic.twitter.com/l7MDw1mwDl — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 13, 2020

​وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، أن "كورونا بات وباء عالميا"، لافتة إلى أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقبل يومين، أوضحت المنظمة، أن "أوروبا باتت بؤرة" كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه من "المستحيل" معرفة متى يبلغ الفيروس ذروته على المستوى العالمي.