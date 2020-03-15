بلجيكا تسجل 197 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي المصابين 886

أعلنت الهيئة الاتحادية البلجيكية للصحة وسلامة الأغذية والبيئة تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين إلى 886 شخصا إلى جانب أربع وفيات حتى الآن.

أمستردام- سبوتنيك. وقالت الهيئة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، "يوم أمس تم تحليل عينات وتم الكشف عن 197 عينة مصابة بفيروس كورونا المستجد".

وأوضحت أن "الإصابات موزعة في البلاد على النحو التالي: تتركز معظم الإصابات في الإقليم الفلامندي الذي سجل 137 مريضا حتى الآن، و28 في إقليم والونيا، بينما يتواجد 27 مصابا في بروكسل. وليس لدينا أي معلومات بشأن مكان إقامة آخر 5 أشخاص".

وتابع البيان "منذ بداية انتشار الوباء، تم تأكيد 886 حالة من الحالات المصابة بالفيروس، نحن نشهد زيادة في عدد الحالات على أراضينا، والتي ستزداد أكثر في الأيام القادمة".

واستطردت الهيئة قائلة "لذلك نذكر بأنه من المهم جدا البقاء في المنزل بمجرد مرضك، وظهور أعراض كالحمى والسعال ومشاكل الجهاز التنفسي، وغيرها. والاتصال بالطبيب مباشرة".

وأعلنت السلطات البلجيكية، أمس السبت، بحسب الوكالة الإخبارية البلجيكية، تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستحدث (كوفيد. 19)، وبلوغ إجمالي الإصابات به 689 إصابة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.