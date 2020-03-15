الإيطاليون يحاربون كورونا بالأغاني في أجواء استثنائية... فيديو

يواجه الإيطاليون موجة انتشار فيروس كورونا في بلادهم بالحجر الصحي، حيث لزم الإيطاليون منازلهم الى أن ذلك لم يمنعهم من أداء الأغاني بشكل جماعي وغير مخالفين لقواعد الصحة.

فمن شرفات منازلهم ردد الإيطاليون الأغاني الوطنية، لتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المقاطع المصورة لسكان مختلف المدن الإيطالية وهم يواجهون هذه الفترة العصيبة.

فيديو انتشر بشكل كبير جدا، من مدينة سيينا - ايطاليا حيث خرج السكان من نوافذهم للغناء معا أثناء الحجر المنزلي و إغلاق البلاد، بأغنية محلية تعبر عن الفخر بالمقاطعة "توسكانا" التي يسكنون فيها، و ذلك لأهمية روح المجتمع والتضامن خلال فترات الأزمات 🙏❤

pic.twitter.com/PAJHfxdnBy — هوميروس (@SHE5WN6ON) March 13, 2020

وخرج العديد من الأشخاص في شتى أنحاء البلد للشرفات لتحية الأطباء والممرضات الذين يتصدون للأزمة.

الطليان ما لهم حل



pic.twitter.com/IjSVpv1N4R — Mureed Hammad (@mureedhammad) March 14, 2020

وتعتبر منطقة لومبارديا المزدهرة في شمال إيطاليا الأكثر تضررا من الفيروس، لكنه ينتشر في أنحاء البلد.

ايطاليا فيها حجر صحي وممنوع يطلعون من بيوتهم بس والله انهم وسيعين صدر 😂😭 pic.twitter.com/9S5XLolZEB — Inferior Vermis (@fzxrz) March 14, 2020

بينما نشر المواطنون عشرات الصور على مواقع التواصل تظهر الحياة في ظل حالة الإغلاق ودعابات متعلقة بالأزمة.