إيران تكشف حقيقة استفتاء حول شراء دواء لمعالجة "كورونا" من إسرائيل

ردت إيران على أنباء متداولة مؤخرا، بشأن استفتائها على شراء دواء لمعالجة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) من إسرائيل.

وجاء في بيان أصدره، مكتب المرجع الديني في مدينة قم، آية الله ناصر مكارم شيرازي، أمس السبت، أن "استفتاء منسوبا الى آية الله العظمى مكارم شيرازي ورد في بعض الصحف والمواقع، ومن ثم نشر في الأجواء الافتراضية حول اختراع وانتاج دواء لمرض كورونا من قبل الكيان الصهيوني والحكم الشرعي حول شرائه"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف: "نحيط علما بأن هذا الأمر كاذب تماما ولم يكن هنالك أي سؤال وجواب حول هذا الموضوع".

وتابع البيان: "إننا نعلن الآن كما أعلنا مرارا بأن مثل هذه الإشاعات يتم الترويج لها من قبل المسيئين، وأن فتاوى ومواقف وآراء سماحته تنشر فقط عن طريق الموقع الاعلامي لمكتب سماحته".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلن في تصريحات سابقة ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" إلى 11364 حالة والوفيات إلى 514.

وأشار المتحدث، إلى أن طهران تتصدر المدن الإيرانية بعدد إصابات بلغ 303 حالة خلال 24 ساعة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.