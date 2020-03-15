ارتفاع إصابات كورونا في الهند إلى 107 ومودي يخطط لتنسيق جهود المنطقة

أعلنت الهند، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 107، بزيادة 23 حالة عن اليوم السابق، بينما تشهد ولاية غربية تضم العاصمة المالية للبلاد أسوأ تفش للمرض.

وأظهرت بيانات من وزارة الصحة الاتحادية اكتشاف 31 إصابة مؤكدة جديدة في ولاية مهاراشترا حيث أغلقت السلطات المحلية المدارس والجامعات والمراكز التجارية في معظم المدن بما في ذلك مومباي المركز المالي للهند، كما نقلت وكالة "رويترز".

وقال مسؤول في مجال الصحة بالولاية، مشترطا عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام "قد يرتفع العدد لأننا ننتظر تقارير فحص أشخاص خالطوا مرضى".

والهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، أفضل حالا حتى الآن من دول أخرى في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، حيث سجلت البلاد حالتي وفاة فقط بسبب الفيروس.

لكن خبراء يقولون إن المنظومة الطبية المستنزفة بالفعل في الهند ستواجه مصاعب عند التعامل مع زيادة كبيرة في الحالات الخطيرة.

وأوقفت الهند بالفعل معظم تأشيرات الدخول إليها وأغلقت الكثير من الحدود البرية مع الدول المجاورة في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء ناريندرا مودي محادثات مع زعماء آخرين بمنطقة جنوب آسيا عبر مؤتمر بالفيديو في وقت لاحق اليوم الأحد لتنسيق الاستجابة للأزمة في المنطقة.