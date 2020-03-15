ماكرون: أنا الضامن لصحة المواطنين وللحياة الديمقراطية في بلادنا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن الحكومة ليس لديها خيار سوى فرض إجراءات أكثر صرامة للتصدي لفيروس كورونا، لكن البلاد ستجتاز الأزمة إذا تصرفت بشكل مسؤول.

وذكر ماكرون، دفاعا عن قراره بإجراء الانتخابات المحلية، "أنا الضامن لصحة مواطنينا وأيضا الحياة الديمقراطية في بلادنا".

وقال بعد الإدلاء بصوته في شمال فرنسا "سنتغلب على هذه الأزمة بأن نكون مسؤولين معا وعن بعضنا البعض".

كما ذكر الرئيس الفرنسي إن قرار إغلاق المحلات التجارية والمطاعم يجب أن يتم لأن الكثير من الناس أصبحوا متساهلين للغاية في كيفية حمايتهم من الفيروس.

وتوجه الناخبون الفرنسيون إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية بعدما قررت الحكومة المضي قدما في تنظيمها بالرغم من تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يختار الناخبون رؤساء 35 ألف بلدية ونحو نصف مليون من أعضاء المجالس المحلية في تصويت يلقي تفشي فيروس كورونا بظلاله عليه.

وأمر رئيس الوزراء إدوار فيليب مساء أمس السبت بإغلاق معظم المتاجر والمطاعم والمنشآت الترفيهية اعتبارا من منتصف الليل وحث المواطنين على البقاء في منازلهم بعد تضاعف عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى مثليه خلال 72 ساعة.

لكن فيليب أكد أن الانتخابات ستُجرى مع تطبيق إرشادات صحية صارمة تشمل مطالبة الناس بالحفاظ على مسافات تفصل بينهم.