مولدوفا تغلق الحدود بسبب فيروس كورونا

ستتوقف الجمهورية عن إجراء رحلات جوية وبرية مع دول أخرى في 17 مارس/آذار.

ستوقف سلطات مولدوفا الرحلات الجوية والبرية مع الدول الأخرى بسبب انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، اعتبارًا من 17 مارس.

وأعلن رئيس الوزراء المولدوفي، أيون كيكو في مؤتمر صحفي أنه اعتبار من منتصف الليل في 17 مارس سيتم إيقاف كل الرحلات بكل الاتجاهات

في مولدوفا، تم تسجيل 12 حالة إصابة بالفيروس التاجي. تم إلغاء الأحداث الجماهيرية في الجمهورية، وتم إغلاق رياض الأطفال والمدارس والجامعات.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا (جائحة) وصلت إلى 141 دولة حتى الآن.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و976 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 193 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 65 ألفا و655 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء عالمي، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.