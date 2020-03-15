بعد الموساد… الجيش الإسرائيلي يجند قوات احتياط لمواجهة انتشار كورونا

وأفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، اليوم، الأحد، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد وقع على مرسوم عسكري يقضي بتجنيد 2000 من قوات الاحتياط الإسرائيلية للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل وصل إلى 200 حالة، صباح اليوم، الأحد، من بينهم 178 في حالة بسيطة و11 في حالة متوسطة و2 في حالة خطرة، فيما تم تحرير 4 حالات بعد خروجهم من الحجر الصحي.

בנט חתם על צו המאפשר גיוס מילואים https://t.co/0mQZ0kjlUS — ערוץ 7 (@arutz7heb) March 15, 2020

وفي السياق نفسه، ضمن إطار الجهود التي تبذلها إسرائيل لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، أكدت قناة عبرية أن جهاز "الموساد" يشارك فعليا في هذه الجهود المكثفة.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس، السبت، بأن جهات أمنية إسرائيلية تشارك بما في ذلك جهاز "الموساد"، في الجهود التي تبذلها الحكومة، للحصول على معدات طبية لفيروس كورونا المستجد.

נתניהו פנה לר"מ הודו: תן אישור חריג לייצוא מסכות לישראל • @BarakRavid עם הפרטים המלאים >> https://t.co/rTkThIUEss pic.twitter.com/fumFeTvOAa — חדשות 13 (@newsisrael13) March 13, 2020

ونوهت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت لها بنشر هذا التقرير، بدعوى أن هذه الخطوة تأتي في ظل نقص آلاف المعدات الطبية في إسرائيل، نتيجة لتفشي كورونا.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء أول أمس الجمعة، أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، هاتف نظيره الهندي، ناريندرا مودي، بطلب استغاثة عاجلة لتوريد مواد طبية وأقنعة واقية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد في إسرائيل.

משרד הבריאות: בישראל יש 200 חולי קורונה מאומתים https://t.co/6IhHFTyxmo pic.twitter.com/qceOEWEwJa — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) March 15, 2020

وأفادت القناة بأن نتنياهو يعلم أن الهند قررت منع تصدير الأقنعة الواقية والمواد الطبية للخارج، ولكن نتنياهو تقدم بطلب شخصي لنظيره مودي، لاستثناء بلاده من هذا القرار.

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني عن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، إيتمار غروتو، أن الهند وافقت بالفعل على الطلب الإسرائيلي، مؤكدا أن أغلب المواد الخام الطبية والدوائية يتم تصديرها من الهند، منوهة إلى أن الهند تضم أكبر شركة حول العالم لتصنيع الأقنعة الواقية.