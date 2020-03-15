رسالة إلى ترامب بسبب كورونا.. قم بتعبئة الجيش الأمريكي فورا

دعا حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، آندرو كومو، الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى تعبئة الجيش للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

القاهرة- سبوتنيك. وكتب كومو في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز"، معنونا "من آندرو كومو إلى الرئيس ترامب: قم بتعبئة الجيش للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف كومو"الولايات ليست قادرة على بناء المزيد من المستشفيات، أو توفير أجهزة التنفس، أو تعديل المنشآت بشكل سريع بما فيه الكفاية، وفي هذه المرحلة، يكون أملنا في استغلال سلاح المهندسين بالجيش وخبرته ومعداته".

كما دعا كومو إلى استغلال القواعد العسكرية والنزل "كمراكز طبية مؤقتة". وقال إن "استخدام الجنود العاملين في الخدمة لن يخرق الاتحادي لأن الوضع الآن هو كارثة وطنية".

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ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في أمريكا إلى 2726، بينهم 54 حالة وفاة، وتعافي 12 شخصا، بينما وصل عدد المصابين في كندا إلى 198 حالة، بينها حالة وفاة واحدة وتعافي 8 أشخاص.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما بلغ عدد المتعافين 69645.