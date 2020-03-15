سويسرا تسجل أكثر من 800 إصابة بفيروس كورونا منذ أمس

كشفت السلطات الصحية في سويسرا، اليوم الأحد، عن تسجيل 841 إصابة جديدة بمرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

جنيف- سبوتنيك. وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد 2200 من 1359 أمس. وحتى الآن سجلت سويسرا 13 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس الجديد والذي تحول إلى جائحة (وباء عالمي) بعد ظهوره في الصين لأول مرة نهاية العام الماضي.

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 21 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 آلاف في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.