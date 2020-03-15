ظريف يتحدث عن "عقبة كبيرة" في مسار الحد من "كورونا"

أعلن لبنان حال الطوارئ الصحية والتعبئة العامة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، فيما دعا الرئيس ميشال عون إلى التضامن الوطني والالتزام بتوجيهات الجهات الطبية.

وبحث ظريف خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع نظيره الأذربيجاني المار ممدياروف، آخر التطورات عقب انتشار فيروس كورونا داخل المنطقة والعالم وضرورة التعاون الجماعي بين كافة البلدان في هذا الخصوص، كما أفادت وكالة "ارنا" الإيرانية نقلا عن القسم الإعلامي بوزارة الخارجية الإيرانية.

وثمن وزير الخارجية الإيراني في هذا الاتصال، المساعدات التي بعثتها أذربيجان حكومة وشعبا، واصفا الحظر الأمريكي الاحادي والجائر عقبة كبيرة أمام إيران في سياق مكافحة هذا الفيروس الخطير، ومنوها إلى أن إيران والعالم قادران على تخطي هذه المرحلة العصيبة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران بلغ لغاية ظهر اليوم الأحد 13 الفا و938 شخصا، والوفيات 724 حالة، بينما تعافى لحد الآن 4 آلاف و590 آخرون.