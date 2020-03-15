غانتس يحصل على توصية أغلبية نواب الكنيست ليكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

حصل زعيم تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، اليوم الأحد، على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على توصية 61 نائبا في الكنيست.

القدس- سبوتنيك. وبحسب القناة "13" التلفزيونية الإسرائيلية فقد "أوصى 61 نائبا (من بين نواب الكنيست 120 نائبا) الرئيس رؤوفين ريفلين بتكليف غانتس لتشكيل الحكومة القادمة، وبذلك تفوق على ما جمعه رئيس حكومة تسيير الأعمال زعيم حزب الليكود بنيامين نتياهو، الذي دعمه نواب اليمين وأحزاب المتدينين البالغ عددهم 58 نائبا".

ولفتت إلى أن نواب القائمة المشتركة للأحزاب العربية الخمسة عشرة، أوصوا جميعا بتكليف غانتس، كذلك منحه نواب حزب "يسرائيل بيتينو" السبعة بزعامة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، وستة نواب من تحالف "حزب العمل وميرتس" أصواتهم، وبذلك سيحصل غانتس على التكليف الرئاسي لتشكيل الحكومة المقبلة.

ودعا رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "الليكود"، منافسه، الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، لتشكيل حكومة وحدة أو حكومة طوارئ.

נתניהו העביר הצעה לבני גנץ: “ממשלת חירום או ממשלת אחדות” https://t.co/2DcCk1Bcyh pic.twitter.com/qincBevQz1 — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) March 15, 2020

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم، الأحد، بأن حزب الليكود دعا الأحزاب الإسرائيلية إلى الانضمام إلى حكومة وحدة التي يسعى لتشكيلها في ضوء أزمة فيروس "كورونا" الجديد.

وذكرت القناة أن الظروف التي تمر بإسرائيل تستدعي إجراء أو تشكيل حكومة طوارئ، خاصة في ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 200 حالة.