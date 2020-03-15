غوتيريش: تأثير وباء كورونا يمتد لكل فرد في العالم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وباء كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) يمثل أزمة تؤثر على كل شخص في العالم.

وأضاف غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الأحد: "يجب على كل منا أن يقوم بدور في مواجهة هذا الوباء بمزيد من التكاتف لدعم كبار السن الذين يمثلون الشريحة الأكثر عرضة للإصابة خاصة أولئك، الذين ليس لديهم برامج تأمين صحي".

وتابع: "عندما نعمل معا ستكون قادرين على مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد".

The #COVID19 pandemic is a crisis that affects everyone.



We must all play our part by showing solidarity with the most vulnerable – the elderly, the sick, those without reliable healthcare.



Together, we can overcome the #coronavirus threat. — António Guterres (@antonioguterres) March 15, 2020

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 156 ألف ,400شخصا، توفي منهم 5833 شخصا، فيما شفي حتى الآن 73968 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا (جائحة) وصلت إلى 142 دولة حتى الآن.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا ,995 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 85 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 54 ألفا و278 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.