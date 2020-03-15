هولندا تقرر إغلاق المدارس لمنع تفشي "كورونا"

وحسب الإذاعة الهولندية التى نقلت عنها وكالة "رويترز"، قررت الحكومة اليوم الأحد إغلاق جميع المدارس في إطار تعزيز إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المؤسسة أن القرار اتخذ خلال اجتماعات أزمة وسيُعلن في وقت لاحق خلال مؤتمر صحفي للحكومة.

وأعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الأحد، تسجيل 8 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، بما يرفع الإجمالي إلى 20 حالة وفاة.

وأكد المعهد الوطني للصحة أنه "منذ الأمس، توفي 8 في هولندا جراء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19، فيما سجلت 176 حالة إصابة جديدة".

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الموافق لـ 11 آذار/مارس، فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

وكشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز، ومقرها في الولايات المتحدة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ حتى صباح اليوم الأحد 15 مارس 2020، 156400 شخص على الأقل، مع تسجيل 5833 حالة وفاة بسبب الوباء الذي بدأ انتشاره أواخر ديسمبر/كانون الأول من مدينة ووهان الصينية.