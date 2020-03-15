ترامب يقول إن فحوصات المطارات بشأن "كورونا" تتم بأسرع ما يمكن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن فحوصات المطارات بشأن فيروس "كورونا" المستجد، تتم بأسرع ما يمكن بالسرعة الممكنة".

ولكن طالب ترامب في تغريدة له عبر حسابه عل "تويتر"، أنه من المهم جدا أن تتسم تلك الفحوصات باليقظة والدقة.

وجاء في تغريدة الرئيس الأمريكي: "نجري فحوصات طبية دقيقة للغاية في مطاراتنا، تعتذر عن إن كانت تتسبب في التأخيرات، نحن نعمل بأسرع ما يمكن، ولكن من المهم جدا أن نكون يقظين وحريصين، يجب أن نحصل على النتيجة بشكل صحيح، السلامة تأتي في المقام الأول!".

We are doing very precise Medical Screenings at our airports. Pardon the interruptions and delays, we are moving as quickly as possible, but it is very important that we be vigilant and careful. We must get it right. Safety first! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2020

و​أعلن دونالد ترامب فرض حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة، بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح الرئيس الأمريكي خلال إعلانه حالة الطوارئ، أن هذا القرار، بموجب قانون عام 1988، سيفتح الباب أمام تقديم المزيد من المساعدات الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التي قد تصل إلى 50 مليار دولار.

​ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2726، بينهم 54 حالة وفاة، وتعافي 12 شخصا.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 153 ألف و523 شخصا، توفي منهم 5789 شخصا، فيما شفي حتى الآن 72587 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا (جائحة) وصلت إلى 141 دولة حتى الآن.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و976 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 193 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 65 ألفا و655 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.