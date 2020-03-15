هولندا تغلق المدارس والأندية والمطاعم حتى 6 أبريل بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارتا الصحة والتعليم بهولندا، اليوم الأحد، إغلاق المدارس والأندية والمطاعم نحو أسبوعين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

أمستردام- سبوتنيك. وقال وزير التعليم والإعلام أري سلوب ووزير الصحة والرياضة برونو بروينس، في مؤتمر صحفي مشترك، إن "الحكومة الهولندية قررت غلق المدارس لمدة ثلاثة أسابيع بدءا من غد وحتى 6 أبريل/نيسان، وجميع المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية ستغلق من 6 مساء اليوم وحتى 6 أبريل/نيسان".

وقال سلوب، "هذه أوقات عصيبة نعيشها، ونحن سندعم الناس في مجالات الصحة ورعاية الأطفال".

وأعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الأحد، تسجيل 8 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، بما يرفع الإجمالي إلى 20 حالة وفاة.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الموافق لـ 11 آذار/مارس، فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".