الرئيس الإسرائيلي يكلف زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس بتشكيل الحكومة

قرر الرئيس الإسرائيلي رؤبين ريفلين، تكليف زعيم حزب "أبيض أزرق" بيني غانتس، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وبحسب "سكاي نيوز" قرر الرئيس الإسرائليلي، اليوم الأحد، تكليف بيني غانس زعيم حزب "أبيض أزرق" بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصية من أغلبية نواب الكنيست الإسرائيلي.

وبحسب القناة "13" التلفزيونية الإسرائيلية فقد "أوصى 61 نائبا (من بين نواب الكنيست 120 نائبا) الرئيس رؤوفين ريفلين بتكليف غانتس لتشكيل الحكومة القادمة، وبذلك تفوق على ما جمعه رئيس حكومة تسيير الأعمال زعيم حزب الليكود بنيامين نتياهو، الذي دعمه نواب اليمين وأحزاب المتدينين البالغ عددهم 58 نائبا".

ولفتت القناة إلى أن نواب القائمة المشتركة للأحزاب العربية الخمسة عشرة، أوصوا أيضا بتكليف غانتس، كذلك منحه نواب حزب "يسرائيل بيتينو" السبعة بزعامة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، وستة نواب من تحالف "حزب العمل وميرتس" أصواتهم، وبذلك سيحصل غانتس على التكليف الرئاسي لتشكيل الحكومة المقبلة.

ومن جهته ودعا رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي ورئيس حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، منافسه، بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، لتشكيل حكومة طوارئ، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ودعا حزب الليكود الأحزاب الإسرائيلية إلى الانضمام إلى حكومة وحدة التي يسعى لتشكيلها في ضوء أزمة فيروس "كورونا" الجديد.