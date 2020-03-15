قطر تسجل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الأحد، تسجيل 64 إصابة جديدة بمرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نقلته كالة الأنباء القطرية "قنا" عن الوزارة، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 401 إصابة، وتم وضع المصابين في العزل الصحي وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 64 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليصل عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 401 حالة حتى الآن، وتم وضع المصابين في العزل الصحي التام ويتلقون الرعاية الطبية الكاملة ويتمتعون بصحة جيدة جدا.#قنا pic.twitter.com/TKwBE4I22h — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 15, 2020

​على جانب آخر، أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، اتخاذ تدابير إضافية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا. وكتب تميم في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أنه "اطلع اليوم على عمل اللجنة المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا".

وأضاف: "سوف تكون هناك تدابير إضافية للسيطرة على الوباء. خطتنا تهدف لحصار الفيروس بأقل إرباك. السيطرة على الوباء مسؤولية جماعية تتطلب التزام وتعاون الجميع دون استثناء ودون إبطاء".

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.